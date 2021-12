Incidente stradale lungo l'asse attrezzato, traffico in tilt in direzione Pescara

Incidente stradale lungo l'asse attrezzato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 dicembre, all'altezza dell'uscita per Sambuceto.

Il sinistro, che ha provocato lunghe code, si è infatti verificato nella carreggiata sud in direzione Pescara proprio nei pressi dell'Ipercoop, come riferisce ChietiToday.

In base alle prime informazioni a scontrarsi sono stati due veicoli di cui uno si è ribaltato sulla corsia di sorpasso. A bordo dei due veicoli solo i conducenti che non sono rimasti feriti. Uno di Pescara e l'altro della provincia.

Il traffico risulta bloccato dall'ingresso di Dragonara fino al punto in cui si è verificato l'incidente. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Piano d'Orta.