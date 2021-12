Asse attrezzato, un'altra auto contromano all'uscita di piazza della Marina: scontro frontale [FOTO]

A distanza di un paio di settimane un'altra auto ha imboccato contromano l'uscita "Porto" dell'asse attrezzato, situata in piazza della Marina a Pescara. È avvenuto nella mattinata odierna, intorno alle ore 10. Questa volta, purtroppo, lo scontro frontale è stato inevitabile. Sul posto, per i rilievi, la polizia stradale di Piano d'Orta.

A impattare tra loro sono state una Wolkswagen Up di colore nero, che procedeva in direzione sbagliata, e una Fiat Panda di colore bianco che invece viaggiava nel corretto senso di marcia. Ad avere la peggio è stata proprio la Panda, che ha riportato danni ingenti sulla fiancata anteriore sinistra, tanto che si è reso necessario l'intervento del carro attrezzi per rimuovere la vettura dalla carreggiata.