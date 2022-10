Ha un malore mentre sta guidando, anziano va a sbattere contro un'auto in sosta [FOTO]

Alle 17:30 di oggi, 12 ottobre, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Montesilvano un uomo di 82 anni, alla guida di una Kia Picanto, ha perso il controllo del veicolo a causa di un malore e, di conseguenza, ha impattato contro una Fiat Panda in sosta. Nello scontro la sua auto si è ribaltata su un fianco, ma i passanti che si trovavano sul posto in quell’istante, colti dal panico, hanno istintivamente rimesso la vettura in posizione dritta.

Sul posto si è recata un’ambulanza della misericordia di Pescara, che ha soccorso il conducente trasportandolo in pronto soccorso, in codice rosso, con un politrauma e una ferita esposta, mentre la polizia locale di Montesilvano è intervenuta per i rilievi.