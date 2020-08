Paura in centro a Pescara: anziana investita da un monopattino in piazza Primo Maggio

Nuovo incidente che vede coinvolto un monopattino in città. Un'anziana è stata infatti investita da una persona alla guida di un mezzo a noleggio davanti alla nave di Cascella in piazza Primo Maggio. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha soccorso la donna che avrebbe riportato diversi traumi fra cui una frattura facciale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO