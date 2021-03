Ambulanza si schianta contro un muro, tre feriti [FOTO]

Ad avere la peggio è stato l'autista che, stando alle testimonianze, non era cosciente e non rispondeva. Lui e l'altro passeggero anteriore avevano i volti ricoperti di sangue. L'incidente sarebbe avvenuto totalmente da solo

Incidente nella notte in zona Capacchietti: un'ambulanza della croce rossa si è schiantata contro un muro. Ad intervenire per prime sono state due guardie giurate, una dell'istituto Aquila e l'altra dell'istituto Sicuritalia Ivri.

A bordo c'erano le 3 persone dell'equipaggio, e ad avere la peggio è stato l'autista che, stando alle testimonianze, non era cosciente e non rispondeva. Lui e l'altro passeggero anteriore avevano i volti ricoperti di sangue. In base alle prime informazioni, nell'incidente (avvenuto poco dopo mezzanotte) non sono stati coinvolti altri veicoli.

A soccorrere i feriti sono giunte sul posto tre ambulanze, una della Asl e due della Misericordia, nonché la polizia di Pescara, i carabinieri di Pescara e i vigili del fuoco.