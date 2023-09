Albero crolla sulla strada a Spoltore e centra in pieno un'automobile con dentro una donna e la figlia [FOTO]

Paura per una donna e sua figlia che mentre stavano transitando con un'automobile, una Fiat 500 L, lungo la strada in contrada Frascone a Spoltore, si sono viste piombare sul parabrezza un albero che è crollato dal lato della strada.

Il parabrezza è andato in frantumi e la pianta ha colpito di striscio anche una Citroen C3 che percorreva la strada nell'altro senso di marcia.

La donna di 35 anni e sua figlia di 11 sono state accompagnate dai soccorritori del 118, giunti sul posto con unl'ambulanza della Misericordia, in ospedale in codice verde.

Per fortuna avrebbero riportato solo lievi contusioni. Sul posto gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi e i vigili del fuoco che hanno liberato la carreggiata stradale che è rimasta chiusa per circa un'ora. Quello di oggi è il secondo albero che cade sulla strada nella stessa zona.