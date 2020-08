Tragico schianto fra Pescara e San Giovanni Teatino: morto 15enne alla guida di uno scooter

Tragedia nel pomeriggio di oggi al confine fra Pescara e San Giovanni Teatino. Un ragazzo di 15 anni, D.C. di San Giovanni Teatino, è morto per una caduta mentre era a bordo del suo scooter. Per circostanze ancora da chiarire, il ragazzo ha perso il controllo del motorino ed è finito a terra e poi contro un palo in via Tirino, nel territorio comunale di San Giovanni Teatino.

Soccorso dal 118 di Chieti, è stato trasportato all'ospedale di Pescara dove è deceduto in pronto soccorso per le gravi lesioni riportate. Sul posto i rilievi sono stati condotti dalla polizia municipale di Pescara, che si sta anche occupando delle indagini. A quanto pare non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.