Incidente in viale Marconi: lievemente ferita una donna

Un incidente, non grave, si è verificato questa mattina all'altezza dell'incrocio tra via Spaventa e viale Marconi. A bordo di una delle due auto c'era una donna rimasta ferita e trasportata in ospedale dal 118 intervenuto sul posto insiema ad una pattuglia della municipale. Secondo i primi rilievi una delle due auto percorreva viale Marconi in direzione nord quando, all'altezza della rotatoria, si è scontrata con l'auto della donna che percorreva via Spaventa in direzione mare-monti. Da quanto si apprende la donna avrebbe riportato ferite lievi.