Chiesto dalla procura l'incidente probatorio per l'indagine sull'incendio della pineta dannunziana

La procura della repubblica di Pescara ha chiesto l'incidente probatorio per l'inchiesta riguardante il rogo nella pineta dannunziana di Pescara avvenuto il primo agosto 2021. Come riporta Ansa, nel fascicolo risultano quattro persone indagate fra cui il sindaco di Pescara Masci, che devono rispondere di incendio boschivo colposo e falso ideologico.

Nella richiesta la procura, a seguito dell'indagine condotta dai carabinieri forestali di Pescara, chiede al perito di "ricostruire la causa e la dinamica dell'incendio avvenuto a Pescara il 1/08/2021 per cui è procedimento, evidenziandone l'origine e precisando quali elementi oggettivi possano fondare la responsabilità degli indagati (o di eventuali altri soggetti) nella causazione dell'evento; accerti in particolare, la riconducibilità dell'incendio ad incurie nella manutenzione del tratto ferroviario posto in prossimità della Pineta Dannunziana e se il suo propagarsi possa essere causalmente collegato alla mancata adozione di misure antincendio da parte dell'ente gestore della Pineta; individui, alla luce dell'esito degli accertamenti eseguiti e sulla base della documentazione acquisita in atti, i soggetti responsabili con riguardo ad eventuali profili di colpa, generica e/o specifica, rilevati. Riferisca quant'altro utile a fini di giustizia".