Tragedia sulla Maiella: escursionista muore dopo essere scivolato in un crepaccio

Tragedia nella mattinata di oggi 28 aprile sulla Maiella. In località passo San Leonardo, non lontano da Sant'Eufemia a Maiella, un escursionista è morto dopo essere finito in un crepaccio. Si tratta di Marco Trozzi, 60enne di Pescocostanzo che stava facendo un'escursione sugli sci assieme a due amici. Per cause ancora da chiarire, come riporta l'Ansa, è finito nel crepaccio perdendo la vita. Uno degli amici è rimasto gravemente ferito mentre il terzo escursionista è rimasto illeso ed ha potuto chiamare i soccorsi, arrivati sul posto con il 118, l'elisoccorso e il soccorso alpino Cnsas dove sono state eseguite le operazioni di recupero della salma, alla presenza dei carabinieri della compagnia di Popoli competenti per quel territorio. Trozzi, molto conosciuto a Pescocostanzo, getiva un albergo.