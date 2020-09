Cisterna cade addosso a un operaio mentre lavora a Pianella

Incidente sul lavoro a Pianella nella mattinata odierna, mercoledì 9 settembre.

Un operaio è rimasto ferito mentre stava sollevando una cisterna a mezz'aria, mediante carrello sollevatore, per svuotarne il contenuto in un'altra cisterna a terra.

Ma quella sospesa in aria gli è improvvisamente caduta addosso all'uomo che si stava occupando delle operazioni di travaso.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorittori del 118 che hanno trasportato il ferito nell'ospedale di Pescara dove è stato ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.