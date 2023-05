Un pezzo del macchinario con cui sta lavorando si stacca e lo colpisce in testa: operaio 49enne in rianimazione

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Pescara. Secondo quanto riferisce l'agenzia Ansa un 49enne sarebbe rimasto ferito alla testa a seguito del distaccamento di un pezzo del macchinario con cui stava lavorando.

Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso in ospedale dove, una volta stabilizzato, è stato trasferito in Rianimazione in prognosi riservata. A ricostruire i fatti sono i carabinieri. Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il personale della Asl e quello dell'ispettorato del lavoro.