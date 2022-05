Dipendente di Ambiente spa schiacciato tra due mezzi: è vigile, ma resta in osservazione

Incidente sul lavoro questa notte nella sede di Ambiente spa: un dipendente è rimasto schiacciato tra due mezzi ed è stato portato in pronto soccorso per un presunto schiacciamento toracico. Al momento l'uomo, classe 1965, è ancora in osservazione, è vigile e cosciente e secondo quanto riferisce il direttore della società Massimo Del Bianco l'uomo lamenterebbe un dolore all'altezza della spalla. Sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso. E' Del Bianco a raccontare l'accaduto la cui dinamica, sottolinea, resta “inspiegabile”.

Alla base ci sarebbe stata la distrazione sia del malcapitato che dell'autista di uno dei due mezzi che, al momente dell'incidente, erano parcheggiati l'uno accanto all'altro. L'uomo si era fermato a parlare con uno dei due conducenti, andando via si sarebbe improvvisamente fermato. Uno dei due autisti, quello parcheggiato più all'interno, sarebbe quindi partito senza accorgersi che il collega era ancora lì. Nella manovra, oltre ad essere rimasto schiacciato il dipendente ora in ospedale, è stato danneggiato anche l'altro mezzo parcheggiato che, al momento del fatto, era ancora fermo.