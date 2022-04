Evade dai domiciliari, urta un'altra vettura e si schianta contro un muretto: pescarese finisce in ospedale

Momenti di tensione e di paura nel tardo pomeriggio di ieri 7 aprile a Pescara, in via Fonte Romana. Un 47enne che si trovava agli arresti domiciliari, infatti, è uscito dalla sua abitazione salendo a bordo della sua auto, una Smart, per poi schiantarsi contro un muretto. L'uomo inizialmente ha urtato una vettura che era ferma sul ciglio della strada e sulla quale era seduta una coppia, e poi ha proseguito la sua corsa ad altissima velocità prima di schiantarsi violentemente contro il muretto di un'abitazione.

Sul posto è intervenuta inizialmente la polizia municipale che si è occupata dei rilievi ed ha prestato la prima assistanza all'uomo, che era in profondo stato d'agitazione ed aveva riportato diverse ferite e traumi tanto da essere in stato di semincoscienza. A quel punto è arrivata un'ambulanza del 118 per i soccorsi e il trasporto in ospedale, ma è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco con una squadra del comando provinciale che ha estratto il 47enne dalle lamiere. Successivamente c'è stato l'intervento della squadra volante della questura, arrivata per procedere all'identificazione della persona visto lo stato di agitazione e a quel punto si è scoperto che era sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro la persona. Trasportato in ospedale, è attualmente ricoverato per i numerosi traumi e le lesioni riportate, fra cui una alla testa. Un lieve trauma al collo invece per il conducente della vettura urtata. La polizia municipale sta verificando anche se, al momento dell'incidente, l'uomo era alla guida in stato d'ebrezza o di alterazione dovuta a sostanze stupefacenti.