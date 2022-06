Finisce nella scarpata con il camion: impressionante incidente a Villanova di Cepagatti [FOTO]

Una scena impressionante quella che i soccorrittori si sono trovati davanti stamattina.

Un mezzo pesante che portava bancali in legno intorno alle 7.45 è uscito fuori strada finendo nella scarpata allo sbocco della rampa della A25 che porta sulla A14 direzione Ancona, in zona Villanova di Cepagatti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pescara, la polizia autostradale dell'Aquila, il personale tecnico della società Autostradale e l'elicottero del 118. Sono stati i primi ad estrarre dal mezzo il conducente. Un intervento non semplice perché la cabina di guida nell'impatto, è andata completamente distrutta. Una volta estratto, l'uomo è apparso cosciente e trasportato subito in ospedale con l'elisoccorso. Dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.