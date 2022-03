Incidente in viale Marconi: tamponamento auto-scooter all'altezza di via di Vestea

Questa mattina in viale Marconi, all'altezza di via di Vestesa, si sono scontrate una Fiat 600 e uno scooterone. Sul posto sono intervenute un'ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia municipale per i rilievi di rito. Secondo quanto ricostruito si è trattato di un tamponamento determinato dalla distrazione di uno dei due conducenti. Le auto procedevano infatti nella stessa direzione.