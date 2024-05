Nell'impatto il centauro è rimasto ferito riportando un trauma alla gamba. Sul posto sono intervenute un'ambulanza che ha trasportato l'uomo in ospedale in codice giallo, e la polizia locale che si sta occupando dei rilievi.

Poco dopo le 18 in via Bardet si è verificato un incidente tra un'auto (una Opel) e uno scooter).

Lo scontro dopo le 18 con l'uomo che avrebbe riportato un trauma alla gamba a seguito dell'impatto. Dinamica in fase di ricostruzione da parte della polizia locale

/ Via Bardet

Incidente auto-scooter in via Bardet: centauro portato in ospedale