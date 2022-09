Tamponamento sull'asse attrezzato: traffico bloccato

Lunghe code sull'asse attrezzato questa mattina a causa di un tamponamento avvenuto all'altezza dell'aeroporto.

Nessuna conseguenza sarebbe stata registrata per i conducenti dei mezzi coinvolti con la polizia stradale immediatamente intervenuta sul posto per mettere in sicurezza l'area e consentire le operazioni di soccorso. Uno scontro avvenuto in orario d'ufficio con i consguenti e ineviabili rallentamenti: lunghe le code createsi. La viabilità dovrebbe riprendere a breve in modo regolare.