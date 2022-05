Incidente sull'Asse attrezzato: due feriti e traffico in tilt

Traffico in tilt per un tamponamento al km 13-100 ovvero all'altezza dell'uscita Aeroporto dell'Asse attrezzato. Si sono formate code lunghissime, segnalate anche da chi si trovava appena fuori dal casello A14 e stava rientrando a Pescara. Gli uomini della stradale sono ancora sul posto, sebbene il traffico stia lentamente tornando a scorrere. A tamponarsi due automobili con due persone trasportate in ospedale dal 118: per entrambe sembra non ci sia stata nessuna grave conseguenza. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30.