Aveva realizzato una postazione per lo spaccio in casa: 45enne incensurato di Spoltore denunciato dai carabinieri

Incensurato e senza lavoro in casa avrebbe messo in piedi una vera e propria postazione per il confezionamento di sostanze stupefacenti e per questo è stato denunciato dai carabinieri di Spoltore. Si tratta di un 45enne cui si contesta la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione domiciliare fatta nella mattina di giovedì 27 luglio dai militari oltre alla droga, sono stati trovati tutti gli strumenti utili per confezionarla e nello specifico 12,67 grammi di marijuana contenuti in tre barattoli di vetro, un pezzo di hashish da due grammi contenuto in un barattolino di plastica, due grinder, un bilancino di precisione, tre capsule di plastica con dentro semi di marijuana e riposte in due contenitori metallici, tre coltelli di piccole dimensioni intrisi della sostanza stupefacente, sei flaconi di plastica numerati con all'interno sostanze fertilizzanti oltre a filtri, cartine e carta da forno utilizzati presumibilmente per confezionare la droga. Tutto il materiale è stato sequestrato.