Lanterna volante cade sul tetto di un vivaio in via Tirino e scatena un incendio

Incendio la notte scorsa in un vivaio a Pescara. Il rogo è scoppiato all'angolo fra via Tirino e strada Colle Carullo dove, a causa della caduta accidentale di una lanterna volante, il tetto in plastica della serra è andato a fuoco e le fiamme si sono propagate distruggendo vasi in plastica, piante e fiori.

L'incendio è scoppiato verso le 00.15 e sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nor di Pescara oltre ad una squadra di vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.