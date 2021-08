Paura a Cepagatti per un incendio in un vivaio [FOTO]

Paura ieri, in un vivaio di Cepagatti, per un rogo divampato molto probabilmente da alcune attrezzature e poi propagatosi all’interno dell’azienda, arrecando danni alle strutture di due capannoni che vengono abitualmente utilizzati per la coltivazione di piante e fiori. In via precauzionale sono stati immediatamente evacuati i lavoratori che in quel momento si trovavano all’interno delle serre.

Prontamente allertati, sono giunti sul posto gli operatori antincendio della protezione civile “Torre Alex” di Cepagatti e due squadre dei vigili del fuoco di Pescara, che subito hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dei luoghi e delle attrezzature interessati dall'incendio. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito e per l’accertamento dell’accaduto.