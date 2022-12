Natale da dimenticare per una coppia di Popoli: la casa appena acquistata va a fuoco, ora è inagibile

Un Natale davvero da dimenticare per una coppia di Popoli che ha dovuto lasciare l'abitazione che avrebbe acquistato solo otto giorni fa e andata a fuoco forse a causa di una stufa a pellet malfunzionante.

Sulle cause si sta indagando, ma certo è che la casa è ora inagibile come confermano i vigili del fuoco. Si tratta di una villetta bifamiliare dove le fiamme si sono sviluppate intorno alle 8.30. Tutto è iniziato nella taverna con sia i proprietari che i vicini che hanno subito allertato i vigli del fuoco. L'incendio purtroppo si è sviluppato rapidamente. I pompieri sono arrivati in meno di quindici minuti giungendo sia da Alanno che da Pescara con l'autobotte. Con loro anche i volontari di Popoli e i carabinieri.

Fortunatamente nessuna conseguenza per i proprietari e nessun danno alla villetta bifamiliare confinante. Ulteriori dettagli potrebbero essere forniti nelle prossime ore.