Incendio ai margini del fiume a Villa Raspa: sul posto i vigili del fuoco

Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per spegnere un incendio scaturito a ridosso del fiume a villa Raspa di Spoltore all'altezza della concessionaria Hyundai. Ancora una volta le fiamme si sono levate dalla lanetta dei pioppi e sebbene sulle cause saranno fatti i dovuti accertamenti, non si esclude il dolo. La situazione sarebbe già sotto controllo.