Incendio a Villa Celiera, ettari di vegetazione in fiamme: in azione elicottero e canadair [VIDEO]

È divampato intorno alle ore 23 di venerdì 24 marzo in località Santa Maria di Villa Celiera un incendio che sta impegnando i vigili del fuoco di Penne e una squadra dei volontari del Distaccamento di Montesilvano.

Le fiamme stanno bruciando la bassa vegetazione e il sottobosco.

Da questa mattina, sabato 25 marzo, stanno operando l’elicottero drago 52 e un canadair dei vigili del fuoco con il supporto a terra del Dos (direttore operazioni di spegnimento), in quanto la zona è impervia e di difficile accesso a i mezzi terrestri. Al momento non sono minacciate abitazioni e sul posto ci sono anche squadre della protezione civile. L'intervento è ancora in corso (aggiornamento ore 10).