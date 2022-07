Incendio di sterpaglie in via Torre Costiera a Città Sant'Angelo: salvata dai vigili del fuoco la pineta [FOTO]

Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara questa mattina a marina di Città Sant'Angelo, in via Torre Costiera dove è scoppiato un incendio di sterpaglie nell'ex camping. Considerate le numerose chiamate giunte al numero 115 sul posto è stato inviato anche il Funzionario di Servizio e il Dos Vigili del Fuoco, oltre alla squadra partita dai viale Pindaro.L'incendio e’ stato spento evitando il propagarsi alla vicina pineta. L'area è stata presidiata e messa in sicurezza assieme ad una squadra della protezione civile di Città Sant'Angelo.