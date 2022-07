Giornata nera a Santa Teresa di Spoltore: scoppia un nuovo incendio

Giornata nera a Santa Teresa di Spoltore, dopo l'incendio di questa mattina ne è scoppiato un secondo in via Santa Lucia dove immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto con due squadre e i volontari. Le fiamme si sono levate non lontano dall'area artigianale

Le fiamme sono state subito circoscritte, mentre procedono le operazioni di bonifica. A prendere fuoco, ancora una volta, le sterpaglie. Si indaga sulle casue e non si esclude il dolo. Il caldo in questi casi, di certo non aiuta.