Incendio in via Salara Vecchia, fiamme in un capannone di fiori

Paura per un rogo che si è sviluppato all'interno di un fabbricato, vigili del fuoco al lavoro per ore

Incendio in via Salara Vecchia nei pressi dell'incrocio con via Stradonetto a Pescara nella serata di ieri, sabato 27 febbraio.

L'allarme è scattato intorno alle ore 22 quando il rogo è divampato all'interno di un fabbricato che ospita un ingrosso di fiori.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale, che hanno operato diverse ore prima di domare l'incendio, e gli agenti della polizia.

Diversi residenti della zona hanno riferito dell'incendio parlando di fiamme molto alte e anche di aver udito come un'esplosione ma restano da chiarire le cause che hanno generato il rogo.

foto di repertorio