Rogo di rifiuti in un edificio abbandonato in via Salara Vecchia: intervengono i vigili del fuoco [FOTO]

Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara nel pomeriggio di oggi 6 giugno in via Salara Vecchia. Alle 18,30 una squadra è arrivata in un edificio abbandonato e disabitato dove era stato segnalato un incendio. All'interno hanno trovato in un angolo della struttura dei rifiuti abbandonati che erano andati a fuoco. Il personale intervenuto ha spento le fiamme, e sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la polizia municipale.