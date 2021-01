Incendio in una casa in via Rio Sparto, fiamme divorano cucina [FOTO]

Un incendio è divampato in una casa in via Rio Sparto a Pescara questa mattina, giovedì 14 gennaio.

Il rogo si è innescato intorno alle ore 8 e le fiamme si sono sviluppate nella cucina al piano terra dell'abitazione.

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale Comando con 8 uomini e 3 mezzi che hanno domato le fiamme e messa in sicurezza l'abitazione dell'Ater.

Nell'appartamento non erano presenti persone e le cause del rogo devono essere accertate.