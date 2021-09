Domato l'incendio divampato in pieno centro [FOTO]

Si sono concluse in serata, intorno alle ore 22, le operazioni di spegnimento di un incendio divampato ieri pomeriggio all'interno di un appartamento in pieno centro, più precisamente in via Cesare Battisti all’angolo con via De Amicis. Il rogo era scoppiato intorno alle ore 18, al quarto piano, richiedendo l'intervento di 11 uomini e 5 mezzi del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Pescara.

Le fiamme sono state domato nel giro di poco tempo, mentre la zona veniva interdetta al traffico per ragioni di sicurezza. Il proprietario dell'abitazione, che è andata distrutta, è riuscito a fuggire, riversandosi in strada. Tutti gli inquilini del palazzo sono stati poi sgomberati a scopo precauzionale. Sul posto anche la polizia.