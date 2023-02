L'intervento dei vigili del fuoco per domare l'incendio in via Andrea Doria [FOTO-VIDEO]

È durato più di due ore l'intervento dei vigili del fuoco per domare l'incendio divampato in una casa abbandonata di via Andrea Doria a Pescara nella serata di ieri, mercoledì 1 febbraio.

Sia le fiamme che l'alta colonna di fumo che si è alzata sono state visibili anche a molti chilometri di distanza.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con l'autobotte e l'autoscala che hanno spento le fiamme.

Il rogo ha riguardato sia il tetto, parzialmente crollato, che la parte interna della costruzione. Le squadre hanno poi perlustrando l'interno della struttura per verificare l'eventuale coinvolgimento di persone. Mentre polizia, carabinieri e polizia locale sono intervenute per la gestione della viabilità. Dentro alla struttura sono stati trovati solo cumuli di rifiuti ma anche parti di mobilio, materassi, carte e cartoni, bottiglie, calcinacci, vestiti, coperte, pezzi di legno. La struttura, inoltre, è circondata da sterpaglie, che hanno contribuito ad alimentare le fiamme.