Paura in val Pescara: grosso incendio a Torre de Passeri, in azione decine di vigili del fuoco [FOTO - VIDEO]

Paura in val Pescara per un vasto incendio che sta interessando un'area boschiva a Torre de Passeri, in contrada colle Cervarano. Le fiamme, da ieri sera alle 19.45, stanno interessando anche il territorio comunale di Castiglione a Casauria, e sono inizialmente intervenute 3 squadre e 6 mezzi dei vigili del fuoco.

A supporto però sono arrivate anche altre tre squadre provenienti dai comandi provinciali di Chieti, Teramo e L'Aquila considerando che la situazione si è complicata anche a causa del forte vento che soffia nella zona. Da questa mattina è in azione anche l'elicottero dei vigili del fuoco. L'intervento è ancora in corso, presenti anche i carabinieri.

