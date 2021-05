Incendio in zona Tiburtina: fiamme un terreno, sul posto vigili del fuoco e polizia [FOTO]

Il rogo sta interessando un terreno dove è presente anche un canneto di fronte all'incrocio con via lago di Capestrano. Presente anche la polizia municipale per regolare e deviare il traffico

Un incendio sta interessando un terreno abbandonato, dove è presente anche un canneto, lungo la Tiburtina a Rancitelli. Si tratta di un'area che si trova di fronte all'incrocio con via Lago di Capestrano. Sul posto sono al momento presenti due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara, due pattuglie della polizia e gli agenti della polizia municipale che, a causa del fumo che ha invaso la zona, stanno deviando il traffico proprio verso via lago di Capestrano. Il 3 marzo del 2020 un altro incendio era scoppiato sempre in quel terreno.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO