Incendio in viale Pindaro, fiamme sul tetto di un edificio [FOTO-VIDEO]

Un incendio è divampato sul tetto di un edificio in viale Pindaro a Pescara prima nella mattinata di martedì 11 giugno.

Il rogo, prima delle ore 13, ha riguardato il tetto di un edificio posto proprio di lato al Comando provinciale dei vigili del fuoco.

I quali, di conseguenza, sono intervenuti immediatamente contenendo le fiamme con l'ausilio di 2 autoscale.

È stato anche rimosso tutto il materiale andato bruciato. È intervenuta anche una pattuglia della polizia locale perché si è resa necessaria la chiusura di una strada laterale. La combustione, scaturitasi per cause in corso di accertamento, ha interessato i materiali costituenti il rivestimento di coibentazione e impermeabilizzazione posto a protezione della sottostante struttura portante del tetto. Le operazioni di estinzione, rese difficoltose dalla combustione covante dei materiali di rivestimento, si sono concluse dopo circa due ore di lavoro. Sul posto anche una pattuglia della polizia.