Incendio in una taverna di Spoltore, le fiamme provocano diversi danni [FOTO-VIDEO]

Paura a Spoltore per un incendio che si è sviluppato in una taverna di via Dante con annessa autorimessa intorno alle ore 19 di oggi pomeriggio, giovedì 31 marzo.

Lanciato l'allarme, sul posto si è diretta una squadra dei vigili del fuoco di Pescara che è intervenuta con 3 mezzi.

Una volta arrivati hanno provveduto a spegnere le fiamme limitando i danni solo al locale taverna. Non ci sono persone coinvolte e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.