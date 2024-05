Paura sul lungomare sud: fumo in una stanza d'albergo, sul posto vigili del fuoco e 118 [FOTO - VIDEO]

Incendio e fumo all'interno di una camera d'albergo di un hotel del lungomare sud. Due mezzi dei vigili del fuoco (autobotte e autoscala), assieme ad un'ambulanza del 118 e a una pattuglia della polizia sono intervenuti sul lungomare Cristoforo Colombo nel pomeriggio del 3 maggio. Il lungomare è stato chiuso fra via Pepe e via Antinori. Dalle prime informazioni non ci sarebbero gravi conseguenze.

Notizia in aggiornamento