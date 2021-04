Incendio in una stalla in via Raiale, recuperati i cavalli che erano all'interno [FOTO]

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle ore 20 di ieri sera, mercoledì 28 aprile, per un rogo divampato in una stalla. Sul posto anche polizia e carabinieri

Incendio in una stalla di cavalli in via Raiale a Pescara nella serata di ieri, mercoledì 28 aprile.

L'allarme è scattato intorno alle ore 20 quando il rogo è divampato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale.

Giunti sul posto hanno provveduto a spegnere l'incendio che ha interessato solo la paglia contenuta all'interno, mentre i 4 cavalli che erano nella stalla non hanno riportato danni perché sono riusciti ad abbandonare la struttura. Poi i pompieri si sono occupati delle operazioni di bonifica dei luoghi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia.