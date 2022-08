Attimi di panico sulla riviera nord: prende fuoco una spazzatrice di Ambiente [FOTO]

Poco prima delle 9 di questa mattina una spazzatrice di Ambiente che stava pulendo le strade della riviera nord ha preso fuoco.

Nessuna conseguenza per l'operatore ecologico che era alla guida se non un po' di paura per le fiamme generatesi. L'allarme è stato dato subito e sul posto sono giunti i vigli del fuoco che hanno immediatamente spento le fiamme. Lo spiega il direttore operativo della società Massimo Del Bianco. Sulle cause saranno fatti gli accertamenti, "ma sicuramente - aggiunge - si è trattato di un problema elettrico". Il mezzo è assicurato ed è stato rimosso.