Divampa un incendio nel sito dell'ex Montedison di Piano d'Orta, il sindaco Di Bartolomeo sporge denuncia [VIDEO]

Nella tarda notte di domenica 22 luglio un rogo si è sviluppato nel dismesso complesso industriale ex Montecatini di Piano d'Orta e il sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo ha deciso di sporgere formale denuncia alla procura di Pescara.

È lui stesso a rendere nota la vicenda e riferire della denuncia fatta. “Un atto dovuto – dichiara Di Bartolomeo - per fare chiarezza sull’accaduto e per la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. Sono stati proprio alcuni concittadini ad avvisarmi del rogo divampato, allarmati anche per l’emissione di fumi al di fuori della normale tollerabilità”.

“Il fuoco – spiega - ha interessato l’area anche nella giornata successiva e le fiamme sono state domate solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco accorsi sul posto insieme alla forze dell’ordine alla presenza anche del vicesindaco Adelaide Chiacchia. L’incendio potrebbe essere stato scatenato dallo stato delle strutture e dei materiali infiammabili presenti nei pressi di alcuni capannoni”.

Un timore giustificato quello del primo cittadino dato che, come è noto, il sito è interessato dalla bonifica che sta portando avanti la Edison. Questo anche perché proprio il personale tecnico della società, sottolinea, ha comunicato al primo cittadino “che nel sito adiacente, dove insistono strutture oggetto di ordinanza di demolizione disposta dal Comune, stia operando una ditta per lo smaltimento del materiale ferroso con l’utilizzo di attrezzature per il taglio che potrebbero aver generato un principio di rogo”.

“Auspico che si faccia luce sulla causa scatenante l’episodio che ha interessato il sito di interesse nazionale, anche costituendomi parte civile nell’eventuale procedimento penale. L’attenzione di questa amministrazione comunale, in difesa della salute pubblica e dell’ambiente – conclude -, resta alta soprattutto nel periodo estivo che, come accade in questi giorni, è costellato purtroppo da episodi analoghi su tutto il territorio regionale”.