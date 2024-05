Incendio nella scuola "abbandonata" di San Giovanni Bosco [FOTO]

Un incendio si è verificato nella scuola "abbandonata" di San Giovanni Bosco in via Monte Siella a Pescara.

Le fiamme sono divampate all'interno del plesso scolastico nella giornata di domenica 12 maggio.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono occupati di domare il rogo e di mettere in sicurezza l'area, e gli agenti della polizia e della polizia locale.

Quello di domenica sarebbe solo l'ultimo di una serie di incendi visto che l'ex scuola sarebbe occupata abusivamente da diverso tempo. A ricordarlo il consigliere regionale Antonio Blasioli: «Qualche giorno fa chiedevo al sindaco un intervento per la “abbandonata”, colposamente abbandonata, scuola elementare di San Giovanni Bosco. A dire il vero non era la prima volta che segnalavo. Ora l’ennesimo incendio e l’intervento dei vigili del fuoco. Questa scuola, assieme alla scuola Michetti, era la risorsa del quartiere ospedale. Oggi è diventata il problema. In mezzo Masci».