Lo scooter gli prende fuoco durante la marcia, paura per un uomo a Spoltore [VIDEO]

Paura per un uomo che era in sella a uno scooter che ha improvvisamente preso fuoco mentre stava percorrendo la strada statale 16 bis in località Frascone a Spoltore.

Il rogo, che ha riguardato uno Scarabeo 500 dell'Aprila, si è sviluppato intorno alle ore 13 di oggi, domenica 22 maggio.

Alla guida un uomo spoltorese di 52 anni.

Il conducente, per fortuna, dopo essersi accorto del fumo che usciva dalla carenatura si è fermato immediatamente allertando il 115. Sul posto sono così intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e la ditta Sicerezza Ambiente per la pulizia della sede stradale. Nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio del veicolo a due ruote e anche quello della siepe raggiunta dalle fiamme.