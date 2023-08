Incendio a Santa Teresa di Spoltore, a fuoco le sterpaglie all'incrocio con via Aterno [FOTO-VIDEO]

Incendio a Santa Teresa di Spoltore nella serata di martedì 29 agosto.

Il rogo è divampato poco dopo le ore 20 nei pressi dell'area della rampa di ingresso/uscita che porta in via Aterno in direzione di Sambuceto.

Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara che si sono occupati di contenere e domare le fiamme che hanno riguardato le sterpaglie. Fiamme e fumo sono state visibili anche a notevole distanza e sono state inevitabili le conseguenze sul traffico veicolare della zona.

Un altro incendio, sempre di sterpaglie, è stato domato dai vigili del fuoco nella zona di Caramanico Terme. In entrambi i casi il vento ha favorito il propagarsi del fuoco.