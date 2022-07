Fiamme vicine alle abitazioni a Santa Teresa di Spoltore: ad evitare il peggio anche l'elicottero dei vigili del fuoco [FOTO]

Hanno lambito le case le fiamme divampate a Santa Teresa di Spoltore in via Pozzali, ma l'immediato intervento dei vigili del fuoco ha permesso di mettere subito in sicurezza le abitazioni ed evitare il propagarsi dell'incendio. Sul posto anche i carabinieri. I vigili del fuoco sono intervenuti con 14 uomini, 5 mezzi ed un mezzo aereo del Elinucleo di Pescara che ha recuperato l'acqua da un vicino invaso.

A prendere fuoco sono state, come anticipato, alcune sterpaglie ed un canneto con l'incendio che ha interessato un'area di circa 400 metri. I soccorritori sono ancora sul posto dove stanno procedendo con le operazioni di bonifica.