Incendio Colle Renazzo-San Silvestro, vigili del fuoco e protezione civile al lavoro tutta la notte [FOTO-VIDEO]

Hanno lavorato per tutta la notte oltre 100 uomini tra vigili del fuoco e protezione civile (anche quella di Silvi) e stanno ancora operando questa mattina, lunedì 31 agosto, nella zona di San Silvestro-Colle Renazzo a Pescara per lo spegnimento del pauroso incendio divampato ieri pomeriggio.

Questa mattina la situazione, anche grazie all'aiuto dato dalla provvidenziale pioggia è quasi tornata alla normalità.

I vigili del fuoco si stanno adesso occupando di una minuziosa opera di bonifica del rogo per evitare che l'incendio possa ripartire a causa di focolai non pienamente domati.

Il sindaco Carlo Masci fa sapere che non ci sono danni strutturali alle abitazioni della zona e che solo due famiglie hanno dovuto passare la notte in albergo. Nella serata di ieri anche il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, si è recato sul posto per un sopralluogo con il Masci, il responsabile della protezione civile regionale, Silvio Liberatore, e il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Daniele Centi.

Grande paura per i residenti dell'intera collina che si sono visti le fiamme, alte fino a 20 metri, a pochi metri dalle abitazioni (diverse evacuate preventivamente) e fin dentro i parcheggi con diverse auto divorate dalle fiamme ed esplose nel giro di pochi minuti (come si può vedere nella galleria di foto in basso). Molto importante anche il lavoro svolto da polizia, polizia municipale e carabinieri che si sono occupati di far allontanare i residenti e di isolare la zona interessata dal fuoco.

Il dispositivo di soccorso è stato organizzato con l’invio di tutte le squadre del comando di Pescara potenziato dall’invio di squadre anche dai Comandi dell’Aquila, Teramo, Chieti e dalla colonna mobile di Perugia. Sul posto l’elicottero dei vigili del fuoco di Pescara ha effettuato diversi lanci con la benna. Alle prime luci dell’alba sono intervenuti i mezzi aerei per combattere le fiamme anche dall’alto.

