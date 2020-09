A San Silvestro e Colle Renazzo si fa la conta dei danni e si indaga sulle cause del rogo [FOTO]

Nella zona di San Silvestro e Colle Renazzo a Pescara è il momento della conta dei danni dopo il pauroso incendio divampato domenica scorsa che ha divorato oltre 30 ettari di vegetazione nel giro di poche ore.

Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita ma due cani, due esemplari di pastore abruzzese, sono morti carbonizzati e un qualche abitazione ha riportato danni.

Come fa sapere l'assessore comunale Eugenio Seccia, questa mattina, mercoledì 2 settembre, è stato eseguito un nuovo sopralluogo con successiva visita nel Comando provinciale dei vigili del fuoco «per specificare meglio situazioni post incendio».

«Intanto proviamo a ripartire e il Comune di Pescara già da domani metterà in campo i primi interventi per cancellare parte dei segni del disastro», fa sapere Seccia. Si indaga anche sulle cause del rogo partito dalla zona di strada Vallelunga e poi salito verso la parte alta della collina alimentato dal forte vento di Scirocco. Delle indagini si occupano i carabinieri forestali.