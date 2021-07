Ancora attivo l'incendio a Rosciano: nella notte roghi anche a Penne e Pescosansonesco

Dopo un'iniziale tregua durante la notte e in mattinata il vasto rogo che sta interessando Rosciano ha ripreso forza. Sul posto quattro squadre di vigili del fuoco e l'elicottero

Resta alta l'attenzione per gli incendi nel Pescarese. Dopo una temporanea tregua nella notte, alle prime luci del giorno il vasto rogo che stava interessando Rosciano ha ripreso forza, ed ora sul posto la situazione è nuovamente complicata. In azione infatti due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara e due squadre di volontari della Regione, con l'ausilio anche dell'elicottero. A fuoco, lo ricordiamo, vegetazione e zone boschive ma le fiamme non sono molto lontane da zone abitate.

Intanto nella notte sono stati domati altri due incendi: uno a Penne in contrada Conaprato con una squadra e due mezzi che nel giro di un'ora hanno domato un rogo di boscaglia, e a Pescosansonesco dove anche qui sono entrati in azione due mezzi e una squadra di vigili del fuoco.