Rinviata la discussione sulla perizia chiesta dal tribunale per l'incendio della riserva dannunzia

Slitta al 17 settembre la discussione davanti al gup (giudice per le indagini preliminari) riguardo alla relazione tecnica che proprio il tribunale aveva affidato a due consulenti per chiarire le cause del devastante incendio che il primo agosto 2021 ha letteralmente mandato in fumo circa cinque ettari di riserva dannunziana e in particolare il comparto 5, quello della riserva integrale.

Una consulenza tecnica che “scagionerebbe” il sindaco Carlo Masci come lui stesso ebbe modo di dichiarare, attribuendo eventuali responsabilità a Rfi e la ditta che si era occupata della manutenzione del tratto di ferrovia dove sarebbe divampato l'incendio, nell'ambito di un'inchiesta che vede quattro indagati e cioè oltre al primo cittadino, il responsabile della direzione infrastrutture di Ancona di Rfi Nicola Aquilani, l'amministratore della ditta che si occupò degli interventi Pietro Ferrone e il direttore dei lavori Fabio Canonico.

Una perizia che però per diverse associazioni, a cominciare da Italia Nostra, Conalpa (Coordinamento nazionale alberi e paesaggio) e Gufi (Gruppo unitario delle foreste italiane) non sarebbe completa e che con le loro controdeduzioni chiedono di approfondire. Controdeduzioni che dovevano essere oggetto di discussione nell'udienza del 7 maggio ora rinviata e valutazione per una possibile ammissione che porterebbe alla necessità di approfondirli. Per loro qualcuno responsabile di quell'ora e mezza che sarebbe intercorsa da quando la prima segnalazione dell'incendio è arrivata, erano circa le 14.30 spiegano i consulenti di parte, a quando sarebbero stati pienamente attivati gli intervento di spegnimento, deve esserci. Chi, sottolineano, dovranno stabilirlo i giudici.

Per Alessandro Bottacci (Gufi) ci sono alcune “zone d'ombra: l'incendio forse poteva essere fermato prima e avere meno danni. Abbiamo chiesto ai periti di capire perché non questo non è avvenuto”. “Chiediamo integrazioni ai ctu (consulenti tecnici d'ufficio) a cominciare dalla causa effettiva dell'innesco. Vogliamo capire – aggiunge – se quel tipo di treno poteva emettere scintille in frenata e soprattutto come era organizzato il servizio antincendio boschivo vista quell'ora e mezza intercorsa dalla segnalazione all'avvio effettivo dell'intervento e cioè quando ormai era già troppo tardi” senza dimenticare che nel comparto 5 “la colonnina per attaccare le manichette non c'era” e con in più la richiesta di verificare che l'acqua nelle altre ci fosse o se vi siano state mancanze anche in termini prevenzione dato che, rimarcano anche Giovanni Damiani e Stefano La Sorda (Conalpa), le condizioni meteo di quella giornata “erano note visto che un bollettino era stato diramato il giorno prima”. Una giornata ventosa e torrida cui si è aggiunta la sfortuna, sottolinea Bottacci, “del cambio di direzione di vento che ha portato il fuoco verso il mare”.

Quell'ora e mezza su cui chiedono chiarimenti La Sorda la definisce un “buco temporale” che ha reso “incontrollabile l'incendio una volta entrato in pineta. Ci voleva un supporto antincendio boschivo volontario vista la giornata a rischio di cui le condizioni meteo erano conosciute. A nostro parere ci sono delle mancanze e il sistema di prevenzione non ha funzionato”, aggiunge sottolineando che l'incendio è divampato “a ridosso della ferrovia, a 250 metri dalla riserva ed è stato lasciato andare in un'autostrada di vegetazione dove lo sfalcio non era stato fatto a dovere. Forse si doveva agire diversamente. Abbiamo quindi segnalato le nostre perplessità e personalmente – aggiunge – resto sconcertato per la mancanza di alcune risposte. Vediamo se integreranno la relazione perché la possibilità di ricostruire la tempistica anche grazie ai video e le testimonianze dei cittadini c'è. Se si cono delle responsabilità e di chi sono poi lo dovrà stabilire il giudice. Noi possiamo solo sperare che vadano ad approfondire queste cose perché quello del primo agosto non è stato come ha detto e scritto qualcuno 'un incendio rapido'”, conclude ribattendo su quell'ora e mezza che sarebbe intercorsa tra la segnalazione dell'incendio e l'intervento vero e proprio.

Resta grave per Damiani il fatto che non sia mai stato nominato un comitato scientifico per la gestione della riserva rimasto nella gestione in capo al Comune. Probabilmente “con loro le cose – afferma – sarebbero andate diversamente”.