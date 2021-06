Nuovo incendio alla riserva dannunziana: fiamme nella zona del lago dei cigni [FOTO]

Nuovo incendio alla riserva dannunziana. Questa mattina un rogo di sterpaglie e vegetazione è scoppiato nella zona del lago dei cigni, vicino all'incrocio fra via lago isoletta e via della bonifica. Sul posto sono intervenute due squadre con cinque mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara, oltre ad alcune pattuglie della polizia per la messa in sicurezza della viabilità nella zona.

A quanto pare, il rogo è stato subito circoscritto ed è sotto controllo. Nelle ultime settimane diversi incendi hanno interessato la zona della riserva dannunziana.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO