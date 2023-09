Accende la motosega e scoppia incendio in una rimessa agricola ai Colli, proprietario ustionato [FOTO]

Paura in via D'Agostino nella zona di Pescara Colli per un incendio che è divampato improvvisamente all'interno di una rimessa di attrezzature agricole intorno alle ore 10:45.

Lanciato l'allarme sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Purtroppo il proprietario della struttura ha riportato ustioni in varie parti del corpo ed è stato affidato alle cure dei soccorritori del 118.

Le fiamme sono scaturite a seguito dell’accensione della motosega da parte dell'uomo che è stato accompagnato in ospedale.